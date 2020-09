5G: Amendola, l'Ue vuole la sicurezza, non è anti-Cina

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "L'Europa che organizza una struttura e infrastruttura digitale, con una dotazione tecnologica imponente per le connessioni, deve anche avere un servizio di sicurezza nella gestione e trasmissione dei dati. La scelta dell'Europa non è anti-cinese o anti-competitor. Ma passa per una sicurezza che dovremo costruirci tutte insieme. Oggi la sicurezza passa per i dati". Lo ha detto il ministro degli Affari europei Enzo Amendola a SkyTg24 rispondendo ad una domanda a proposito del dossier 5G-Huawei. (ANSA).