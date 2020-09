(ANSA) - MOSCA, 11 SET - In Ucraina continuano ad aumentare i casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore nel Paese si sono registrati 3.144 nuovi contagi, il numero più alto in un solo giorno dall'inizio della pandemia. I casi finora accertati nella repubblica ex sovietica sono in totale 148.756. I decessi provocati dal virus Sars-Cov-2 stando ai dati ufficiali sono in tutto 3.076, di cui 53 nel corso dell'ultima giornata. Lo fa sapere il ministero della Sanità ucraino. (ANSA)