Coronavirus: indice Rt infezione in Gb supera quota 1

(ANSA) - LONDRA, 11 SET - Torna oltre la soglia di rischio, seppur di poco, la stima delle autorità sanitarie britanniche dell'indice Rt d'infezione da coronavirus nel Regno Unito. Lo riferiscono fonti di governo citate dalla Bbc, evocando ora un livello compreso fra 1 e 1,2. Si tratta di una soglia che resta largamente al di sotto di quella toccata in primavera nella fase di maggior diffusione della pandemia; ma comunque superiore al tasso di allerta, che scatta con l'indice Rt da 1 in su. Il dato conferma un trend che ha già indotto il governo di Boris Johnson ad annunciare da lunedì il ripristino di restrizioni severa su assembramenti e contatti sociali per cercare di scongiurare la prospettiva di un lockdown nazionale bis in autunno. (ANSA).