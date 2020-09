Charlie Hebdo: Pelloux a ANSA, non cederemo a minacce

(ANSA) - PARIGI, 11 SET - "Non cederemo mai alle minacce di Al-Qaida. Al Qaida non vincerà, non vincerà mai. Le democrazie saranno sempre piu' forti del terrore": questo il messaggio lanciato dal medico e storico collaboratore di Charlie Hebdo, Patrick Pelloux, intervistato dall'ANSA in seguito alle nuove minacce contro il giornale francese già colpito dal terrorismo islamico."Il fondamentalismo islamico - ha avvertito - è un fascismo che in Europa non l'avrà mai vinta".

"Al-Qaida non vincerà mai. Le democrazie saranno sempre più forti del terrore e il diritto degli uomini avrà sempre la meglio sulla teocrazia", ha insistito Pelloux, assicurando che "le minacce di al-Qaida non cambiano nulla. Continueremo a dire quello che abbiamo da dire sul diritto e la lacità. E' cosi e lo sarà per sempre". "C'è paura, ma noi saremo sempre più forti delle minacce e della paura. Il fondamentalismo islamico è un fascismo che in Europa non l'avrà mai vinta", ha concluso.

