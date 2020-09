Berlino, i 400 minori da Lesbo distribuiti in 10 Paesi Ue

(ANSA) - BERLINO, 11 SET - Saranno in tutto dieci i Paesi Ue che accoglieranno i 400 minori non accompagnati dal campo di Moria, nell'isola greca di Lesbo: è quanto annunciato dal ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer. La maggioranza di loro sarà suddivisa tra Francia e Germania, che ne accoglieranno rispettivamente tra i 100 e i 150 ciascuno. Il numero esatto non è stato precisato dal ministro degli Interni tedesco.

Ieri la Dpa aveva reso noto l'intenzione di Francia e Germania di accogliere 400 minori non accompagnati mentre si stava trattando con altri Paesi europei per la partecipazione all'azione di accoglienza. In serata era stata annunciata la partecipazione dell'Olanda. (ANSA).