Coronavirus: Oms, sul vaccino non sono ammesse scorciatoie

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Sul vaccino contro il coronavirus "i Paesi non possono prendere scorciatoie". E' il monito dell'Oms dopo che AstraZeneca ha sospeso tutti i test clinici sull'antidoto contro il Covid-19 che sta sperimentando con l'Università di Oxford.

"Solo perché parliamo di velocità e vastità dell'operazione non vuol dire che cominceremo a compromettere la sicurezza o a prendere scorciatoie", ha detto Soumya Swaminathan , uno dei ricercatori leader dell'Oms, secondo la Bbc. "Il procedimento deve seguire le regole del gioco. Medicine e vaccini che dovranno essere distribuiti alla popolazione devono essere testati per la loro sicurezza. Questa è la prima e più importante regola", ha detto. (ANSA).