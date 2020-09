Polizia Minsk, non abbiamo fermato Kolesnikova

(ANSA) - MOSCA, 07 SET - La polizia di Minsk ha smentito i avere arrestato Maria Kolesnikova, membro del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa. Lo ha detto a Interfax il dipartimento di polizia del Comitato esecutivo della città di Minsk. "La polizia di Minsk non l'ha arrestata", ha detto il dipartimento. L'ex candidata alla presidenza Svetlana Tikhanovskaya però insiste nel riterenere le autorità bielorusse responsabili della scomparsa di Kolesnikova: "Il regime del presidente bielorusso Alexander Lukashenko dimostra di agire solo attraverso l'intimidazione. Il rapimento di Maria Kolesnikova, Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov è un tentativo di ostacolare l'attività del Consiglio di coordinamento", ha detto.

"Tuttavia, questo non ci fermerà. Più ci intimidiscono, più la gente scenderà in strada. Continueremo la lotta, cercheremo il rilascio di tutti i detenuti e una nuova elezione equa", ha dichiarato il canale Telegram del servizio stampa di Tikhanovskaya. (ANSA).