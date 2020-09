Uomo accoltellato alla gola a Parigi, è grave

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato alla gola mentre aspettava il treno su una banchina della Gare du Nord, a Parigi. Il suo aggressore è in fuga.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco accorsi sul posto, la vittima e' stata trasportata in ospedale ed è in pericolo di vita. (ANSA).