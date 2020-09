Germania: inquirenti, bimbi morti per asfissia

(ANSA) - BERLINO, 04 SET - Sarebbero morti per asfissia i cinque bambini trovati senza vita ieri a Solingen, in Germania, ma non si esclude neanche che il decesso sia stato provocato dalla somministrazione di farmaci. Lo hanno detto gli inquirenti in una conferenza stampa, confermando che la donna, che ieri si era lanciata sui binari della metropolitana a Duesseldorf, è ancora in stato di incoscienza. La madre di 27 anni è l'unica sospettata dell'omicidio dei cinque bambini, e a suo carico c'è un mandato di arresto. (ANSA).