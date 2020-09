Bielorussia: Mosca, da Nato e Ue dichiarazioni distruttive

(ANSA) - MOSCA, 02 SET - Le dichiarazioni che l'Unione Europea e la NATO stanno facendo sulla situazione in Bielorussia non sono costruttive. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

"L'Unione Europea e la NATO hanno aggiunto tensioni sulla situazione Bielorussia, con dichiarazioni piuttosto distruttive, e certamente vediamo le attività dell'alleanza del Nord Atlantico vicino ai confini della Bielorussia, che sono anche i confini esterni dello Stato dell'Unione", ha detto Lavrov in conferenza stampa dopo ai colloqui con il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei. Lo riporta la Tass. (ANSA).