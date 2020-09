Le controverse esplorazioni energetiche della Turchia nel Mediterraneo orientale al largo di Cipro proseguiranno almeno fino al 12 settembre prossimo. Lo hanno annunciato le autorità di Ankara, emettendo un nuovo avviso di restrizione della navigazione (Navtex) per l'area dove stava già operando la nave da ricerca sismica Oruc Reis. In precedenza, la conclusione delle attività era prevista per oggi.