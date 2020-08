Coronavirus: Russia, oltre 17.000 decessi accertati

(ANSA) - MOSCA, 29 AGO - Sono oltre 17.000 le vittime accertate del Covid-19 in Russia. Stando ai dati ufficiali, 111 persone sono morte nelle ultime 24 ore portando a 17.025 il totale dei decessi provocati dal Sars-Cov-2 dall'inizio dell'epidemia.

I nuovi casi sono in aumento: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 4.941 contagi, ieri erano 4.829 e mercoledì 4.676. I contagi da Covid-19 registrati sono in tutto 985.346, che fanno della Russia il quarto Paese al mondo per infezioni in termini assoluti dopo Stati Uniti, Brasile e India.(ANSA).