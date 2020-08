Coronavirus: record nuovi casi in Ucraina, 2.438 in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 28 AGO - Sono 2.438 i nuovi casi di Covid-19 individuati in Ucraina nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato in un solo giorno nel Paese dall'inizio dell'epidemia. Sono 48 le persone morte nel corso dell'ultima giornata a causa della malattia. Lo riferisce il ministro della Salute, Maksim Stepanov, ripreso dal Kyiv Post.

In totale, i casi di Covid-19 registrati in Ucraina sono 114.497, i morti sono ufficialmente 2.451. (ANSA)