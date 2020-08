Record di nuovi contagi in India, 76mila in 24 ore

(ANSA) - NEW DELHI, 27 AGO - L'India vede oggi il più alto numero di casi di Covid-19 registrati in 24 ore in un solo Paese: quasi 76.000 positivi, su 924 mila test effettuati ieri.

Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia ha superato i 3 milioni 300 mila. Lo comunica il Ministero della Sanità indiano. (ANSA).