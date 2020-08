Bielorussia: decine di migliaia in piazza contro Lukashenko

(ANSA) - MINSK, 23 AGO - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Minsk in Bielorussia per protestare nuovamente contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko.

Agitando bandiere bianche e rosse, i colori della protesta, la folla si è riunita in piazza dell'Indipendenza e nelle strade limitrofe, gridando slogan inneggianti alla libertà. I media e conteggi su Telegram fatti da ambienti legati all'opposizione riferiscono di oltre 100.000 persone in strada. (ANSA).