Navalny: aereo atterrato a Berlino

(ANSA-AFP - BERLINO, 22 AGO - E' atterrato a Berlino l'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksei Navalny ridotto in coma da un misterioso malore giovedì scorso, stando al servizio di monitoraggio del traffico aereo.

Lo stato di salute dell'oppositore russo Alexei Navalny, in coma e attaccato ad un respiratore, è "stabile": lo ha detto alla Afp il direttore della ong tedesca Cinema for Peace, poco dopo l'atterraggio dell'aereo - noleggiato dalla ong - che da Omsk ha portato Navalny a Berlino, dove verrà ricoverato in un ospedale locale. (ANSA-AFP.