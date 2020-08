Coronavirus: in Romania 1.189 casi e 37 morti nelle 24 ore

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 AGO - In Romania nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.189 nuovi contagi da coronavirus, che portano il totale a 77.544 dall'inizio dell'epidemia. Come riferiscono i media regionali, da ieri vi sono stati altri 37 decessi, con il numero complessivo delle vittime che sale a 3.233. I pazienti in ospedale sono ad oggi 7.202, dei quali 504 in terapia intensiva.

La Romania è il Paese dei Balcani maggiormente colpito dal coronavirus, e tra i principali focolai d'Europa. Per gli arrivi in Italia da tale Paese vige l'obbligo di una quarantena di 14 giorni. (ANSAmed).