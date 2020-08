Lukashenko, reporter russi in tv al posto di chi sciopera

(ANSA) - MOSCA, 21 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha confermato che giornalisti russi sono stati invitati, su suo ordine, a sostituire i dipendenti della Televisione e Radiotelevisione bielorussa in sciopero. Il coinvolgimento dei giornalisti russi è stato portato avanti dopo che alcuni dipendenti dell'emittente televisiva "si sono precipitati in strada e hanno iniziato a protestare", ha detto Lukashenko.

"Quelle persone che sono cresciute guardando la televisione, e soprattutto quelle che ho portato in braccio, sono cresciute e si sono resi conto che gli mancava qualcosa", ha detto. "Alcuni si sono precipitati fuori, urlando, 'non lavoreremo!'. E allora non fatelo", ha detto Lukashenko citato da Interfax. (ANSA).