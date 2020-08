Clima:Greta manifesta a Porta di Brandeburgo,'siamo tornati'

(ANSA) - BERLINO, 21 AGO - Greta Thunberg ha manifestato insieme a una decina di attivisti di Fridays for Future davanti alla Porta di Brandeburgo stamattina a Berlino per ricominciare lo sciopero per il clima del venerdì.

All'indomani dell'incontro in cancelleria con Angela Merkel, l'attivista 17 enne svedese è tornata in piazza insieme al volto tedesco della protesta ambientale, Luisa Neubauer, e alle due attiviste del Belgio Anuna de Wever und Adélaide Charliér. Lo ha comunicato la stessa Greta via twitter, accompagnando le foto dal motto: "We're back" (siamo tornati). Le foto mostrano le immagini di una manifestazione svolta nel rispetto delle norme sul distanziamento per il coronavirus. (ANSA).