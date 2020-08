Spagna: casa reale conferma, Juan Carlos è negli Emirati

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il re emerito di Spagna, Juan Carlos, si trova negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha confermato la casa reale spagnola, comunicando che il sovrano vi è giunto lo scorso 3 agosto, lo stesso giorno in cui dal palazzo della Zarzuela era stata resa pubblica l'intenzione di lasciare la Spagna e prendere residenza in un altro Paese, per facilitare il compito del re, suo figlio, Felipe VI. E per il momento Juan Carlos intende rimanere negli Emirati, si precisa. Lo riferisce l'agenzia Efe.

Da subito sulla stampa spagnola si erano rincorse voci sul possibile approdo del re emerito, dalla Repubblica Dominicana, al Portogallo e in fine ad Abu Dhabi. (ANSA).