Bielorussia: Michel convoca vertice Ue straordinario

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato per mercoledì un Vertice Ue straordinario sulla crisi in Bielorussia. Lo ha annunciato lo stesso Michel sul suo account Twitter.

"I bielorussi hanno il diritto di decidere del loro futuro ed eleggere liberamente il loro leader. Le violenze contro i manifestanti sono inaccettabili e non possono essere autorizzate", ha scritto Michel convocando il vertice per le 12.

Intanto Il governo tedesco ha affermato che si sta valutando la possibilità di ampliare le sanzioni contro la Bielorussia. Il portavoce del governo Steffen Seibert, in conferenza stampa ha detto: "Naturalmente si sta valutando l'opzione di estendere le sanzioni ad altre figure guida del Paese". (ANSA).