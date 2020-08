Kosovo: incontro Belgrado-Pristina 2 settembre a Washington

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 AGO - Un incontro tra i rappresentanti di Belgrado e Pristina si terrà il 2 settembre prossimo alla Casa Bianca a Washington. Lo ha annunciato oggi Richard Grenell, inviato speciale Usa per il dialogo sul Kosovo.

"Siamo felici di annunciare che i leader di Kosovo e Serbia si incontreranno alla Casa Bianca per colloqui il 2 settembre", ha scritto Grenell su Twitter.

L'incontro di Washington è stato confermato sia dal presidente serbo Aleksandar Vucic che dal premier kosovaro Avdullah Hoti, secondo i quali al centro dei colloqui vi sarà la tematica economica.

Grenell aveva già convocato una tale riunione alla Casa Bianca fra Belgrado e Pristina per il 27 giugno scorso, ma era stato annullato per la decisione della dirigenza kosovara di non parteciparvi dopo che il Tribunale speciale dell'Aja aveva annunciato accuse per crimini di guerra e contro l'umanità a carico del presidente del Kosovo Hashim Thaci, ex leader dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Nei giorni scorsi il presidente serbo Vucic aveva dato per molto probabile un nuovo incontro al vertice con Pristina il 7 settembre prossimo a Bruxelles, nell'ambito del dialogo facilitato dalla Ue. Il dialogo, dopo venti mesi di interruzione, è ripreso il 16 luglio scorso. (ANSAmed) (ANSA).