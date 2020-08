Coronavirus in 12 scuole Vestfalia, 2 richiudono

(ANSA) - BERLINO, 14 AGO - Il Covid non risparmia le scuole in Germania: anche nel Nordreno-Vestfalia, due giorni dopo la riapertura, 12 istituti scolastici risultano colpiti dall'epidemia. Due hanno già dovuto richiudere i battenti, mentre nelle altre dieci scuole sono state previste chiusure parziali, con gruppi e classi in quarantena. A riferire il bilancio è il ministro dell'Istruzione locale fa al Rheinische Post in uscita domani, secondo un'anticipazione. (ANSA).