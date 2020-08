Harry e Meghan comprano casa a Santa Barbara, 'piu' privacy'

(ANSA) - NEW YORK, 12 AGO - Il principe Harry d'Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno acquistato in segreto una casa a Santa Barbara, in California, perche' ad Hollywood non c'e' abbastanza privacy. Lo rivela il New York Post, sottolineando che quello e' il luogo in cui hanno scelto di mettere le radici ed allevare il figlio Archie. I duchi di Sussex vivrebbero gia' da settimane nella villa dell'esclusiva località californiana, dove abitano anche le amiche Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres.

"Harry e Meghan vivono nella loro villa a Santa Barbara dall'inizio di luglio - ha rivelato una fonte a Page Six - Non sono ospiti di Oprah o di nessun altro, hanno comprato una casa ed e' qui che vogliono continuare la loro vita dopo aver lasciato il Regno Unito". Anche un portavoce della coppia ha confermato che i Sussex si sono "trasferiti nella loro abitazione a luglio, e sperano che venga rispettata la privacy, sia per loro che per i vicini". Negli ultimi mesi la coppia ha vissuto a Los Angeles nella magione di Beverly Hills del magnate Tyler Perry con 12 camere da letto e otto bagni. (ANSA).