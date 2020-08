Oms, il Covid-19 non è stagionale

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "La seconda ondata in Europa era inevitabile. Dopo potrebbe essercene un'altra e un'altra ancora.

Questo virus non è stagionale ma ha dimostrato che se si allenta la pressione ritorna". Lo ha detto il capo per le emergenze dell'Oms, Mark Ryan, nel consueto briefing sul Covid-19 sottolineando che adesso la differenza la fa "la risposta a queste fiammate" del coronavirus. (ANSA).