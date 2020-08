Bielorussia: Tikhanovskaya lontana da casa per sicurezza

(ANSA) - MOSCA, 09 AGO - Non ha trascorso la notte nel suo appartamento per ragioni di sicurezza Svetlana Tikhanovskaya, la principale rivale del presidente Aleksandr Lukashenko alle elezioni presidenziali di oggi in Bielorussia: lo ha confermato all'ANSA la portavoce della dissidente, Anna Krasulina, con un breve messaggio.

Diversi membri della squadra elettorale di Tikhanovskaya sono stati fermati dalla polizia recentemente. Ieri gli agenti hanno fermato anche la responsabile della sua campagna elettorale, Maria Moroz. (ANSA)