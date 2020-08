Bielorussia: Lukashenko, non perderemo controllo situazione

(ANSA) - MOSCA, 09 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha espresso il suo voto alle elezioni presidenziali di oggi. Lukashenko ha votato, come da tradizione, al seggio elettorale situato nell'Università statale di Minsk. Poi si è fermato a parlare con gli oltre 100 giornalisti radunatisi all'uscita. "Non perderemo il controllo della situazione nel corso delle elezioni", ha detto Lukashenko. Che poi ha rivelato che a "170 persone con i documenti falsi" in mattinata è stato vietato l'ingresso in Bielorussia. Lo riporta la Tass. (ANSA).