Turismo: Croazia, 16 mila gli italiani in vacanza

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 4 AGO - Sulla costa adriatica croata attualmente sono in vacanza sedicimila italiani, mentre in totale i turisti stranieri in Croazia sono quasi ottocentomila.

Lo ha reso noto l'Ente per il turismo croato (Htz). La maggioranza degli italiani quest'anno ha scelto le destinazioni del nord Adriatico, l'Istria e il Carnaro, facilmente raggiungibili in auto dall'Italia. L'Italia è uno dei mercati turistici più importanti per la Croazia, e l'Htz ha intensificato le campagne promozionali in vista di Ferragosto. Nel mese di luglio la Croazia ha registrato quasi 2,5 milioni di visitatori, pari al 53% per cento di quelli dell'anno scorso, che hanno realizzato 18,6 milioni di pernottamenti, ovvero il 61% in paragone al 2019. (ANSAmed). (ANSA).