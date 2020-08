Coronavirus: sui mezzi senza mascherina,42.000 multe a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 04 AGO - Da metà maggio a metà luglio, 42.000 passeggeri sono stati multati sui mezzi di trasporto pubblici di Mosca per non aver indossato la mascherina e i guanti in questo periodo di epidemia di Covid-19: lo fa sapere il vice capo dell'ente di controllo finanziario del Comune di Mosca, Oleg Ivanov, secondo cui il totale delle multe ammonta a 210 milioni di rubli, circa 2,43 milioni di euro.

"Prima di tutto cerchiamo di spiegare ai passeggeri la necessità di indossare guanti e mascherine", ha detto Ivanov all'agenzia Interfax. La multa per il mancato utilizzo delle mascherine e dei guanti sui mezzi di trasporto pubblici di Mosca è di 5.000 rubli. L'obbligo è stato introdotto il 12 maggio, non solo sui mezzi di trasporto ma in tutti i luoghi pubblici chiusi. A fine luglio è stato annunciato che i negozi della capitale russa sono stati multati per 300 milioni di rubli, circa 3,47 milioni di euro. (ANSA)