Morto Premio Nobel per la Pace nordirlandese Hume

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - John Hume, Premio Nobel per la pace per il suo contributo alla pacificazione in Irlanda del Nord e uno tra i più noti politici nordirlandesi per oltre 30 anni, è morto oggi all'età di 83 anni. Ne dà notizia la Bbc online.

Hume, un cattolico ex insegnante e attivista per i diritti umani, era stato per diversi anni, fino al 2001, il leader del Partito socialdemocratico e laburista (Sdlp), di cui era stato tra i fondatori nel 1970.

Nel 1998, l'anno della firma dell'accordo di pace del Venerdì Santo, fu insignito del Premio Nobel insieme con il dirigente protestante del Partito unionista dell'Ulster David Trimble.

(ANSA).