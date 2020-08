Coronavirus: Germania, test gratis a chi rientra dall'estero

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - La Germania ha deciso di offrire test del coronavirus gratis a coloro che rientreranno dall'estero.

Chi vuole ha 72 ore di tempo per recarsi in uno studio medico o un centro specializzato per effettuare l'esame. Lo riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Per chi torna da una zona considerata a rischio dal governo di Berlino, che ha stilato una lista di Paesi, il test sarà, invece, obbligatorio a partire da lunedì. (ANSA).