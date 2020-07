Francia: morta Jacqueline Sauvage,simbolo violenze coniugali

(ANSA) - PARIGI, 29 LUG - Jacqueline Sauvage che in Francia era divenuta il simbolo delle violenze coniugali dopo aver assassinato il marito violento, poi graziata dall'ex presidente Francois Hollande, è morta all'età di 72 anni: è quanto riferito da una delle figlie.

Secondo il quotidiano La République du Centre, che per primo ha rivelato l'informazione, la donna è morta il 23 luglio scorso e i funerali si sono già tenuti nella massima riservatezza mentre Oltralpe si moltiplicano i messaggi di cordoglio e tristezza. "Era divenuta la portabandiera delle violenze coniugali", dichiara, tra l'lator, l'attrice Muriel Robin, che interpretò il personaggio di Jacqueline Sauvage in televisione. (ANSA)