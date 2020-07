Coronavirus: Oms, Spagna sa come individuare nuovi focolai

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "La Spagna ha sviluppato un sistema molto sensibile per tracciare questi nuovi focolai ed è in grado di individuarli in fretta. Ci servirà ancora qualche giorno o settimana per vedere quale sarà la situazione in Spagna, speriamo di vedere questi focolai sotto controllo". Lo ha detto Mike Ryan, il direttore del programma emergenze dell'Oms, nel corso del briefing sul coronavirus. (ANSA).