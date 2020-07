Coronavirus: Bulgaria, i contagi oltre quota 10 mila

(ANSAmed) - SOFIA, 25 LUG - In Bulgaria il bilancio complessivo dei casi di coronavirus ha superato quota 10.000 (10.123): nelle ultime 24 ore sono stati registrati 270 nuovi casi (dei quali 55 a Sofia) a seguito di 5.963 test diagnostici effettuati. Lo riferiscono le autorità sanitarie del Paese.

Sempre nelle ultime 24 ore si registrano otto nuovi decessi, per un totale di 337 vittime dall'inizio della pandemia.

Gli operatori sanitari contagiati sono 602 . Attualmente vi sono 4.534 casi attivi, mentre negli ospedali sono ricoverati in tutto 669 pazienti, 28 dei quali in terapia intensiva.

