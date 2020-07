Von der Leyen, risposta Ue per evitare errori passato

"La Commissione europea ha avanzato una proposta europea per evitare i riflessi e gli errori del passato, una risposta europea per il rilancio". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, dove ha anche sottolineato che " i nostri valori ivi compreso il rispetto dello stato di diritto sono il fondamento della nostra unione. Questi valori - ha detto - sono obbligatori e non hanno prezzo".

"Sappiamo che l'Europa non è uscita dall'impasse, ma siamo arrivati ad grande spartiacque e l'abbiamo superato rimanendo uniti - ha aggiunto -. guardate dove siamo arrivati con lo spirito combattivo dell'Europa".

"Oggi più che mai inviamo un segnale di fiducia e robustezza. L'Europa è presente, è solida è in piedi". Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel alla plenaria del parlamento europeo.