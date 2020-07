++ Coronavirus: Spagna,224 focolai con oltre 2.600 contagi ++

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Aumentano in Spagna i focolai di coronavirus: secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie: nel Paese - riporta La Vanguardia - sono 224, ovvero 23 casi in più rispetto all'altro ieri, con 2.622 contagiati.

La maggior parte dei nuovi positivi sono collegati ad attività di raccolta della frutta, oltre a luoghi in cui le misure di prevenzione vengono allentate, come gli ambienti familiari e le discoteche. Secondo gli ultimi dati ufficiali, in Spagna si contano ora 266.194 casi e 28.424 morti. (ANSA).