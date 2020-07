Vertice Ue: Kurz esulta, evitata Unione debito

(ANSA) - BRUXELLES, 21 LUG - "A Bruxelles abbiamo evitato l'Unione del debito, siamo riusciti a ridurre le sovvenzioni da da 500 a 390 miliardi, abbiamo alleggerito i contribuenti" austriaci, "abbiamo ottenuto garanzie sull'attuazione delle riforme e siamo riusciti ad aumentare gli sconti per l'Austria".

Così il cancelliere Sebastian Kurz in un video in cui celebra il "buon risultato" raggiunto al vertice Ue.

"Il nostro impegno è stato ripagato", aggiunge Kurz, che rende merito al gruppo dei 'frugali' "grazie a cui siamo stati in grado di portare i nostri interessi" in Ue e "raggiungere un risultato che altrimenti non sarebbe stato possibile". (ANSA).