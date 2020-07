Di Maio, Conte con fermezza punta al miglior risultato

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "La trattativa europea va avanti, il presidente Conte con fermezza sta negoziando il miglior risultato possibile senza voler accettare alcun compromesso al ribasso. E oggi tutti noi siamo chiamati a dargli il massimo sostegno, mostrando compattezza e unità. In gioco c'è il destino di tutta l'Europa. E in Italia abbiamo bisogno di risorse certe per rimettere in moto la nostra economia, per aiutare imprenditori, lavoratori e famiglie. Questa è l'unica strada percorribile. Non ci sono scorciatoie. Non c'è altra via d'uscita. Teniamo alta la testa". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi di Maio su Facebook. (ANSA).