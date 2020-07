Coronavirus: positivo quarto ministro del governo Bolsonaro

(ANSA) - BRASILIA, 20 LUG - Il ministro della Cittadinanza brasiliano, Onyx Lorenzoni, ha riferito sui social di essere risultato positivo al tampone per il Covid-19 e di aver iniziato ad assumere idrossiclorochina, seguendo l'esempio del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, anche lui contagiato. Lorenzoni ha affermato che la quarantena è già iniziata e che continuerà a lavorare da casa. Come Bolsonaro, anche lui sta prendendo idrossiclorochina e un antiparassitario, due farmaci che non sono raccomandati dalla maggior parte dei medici contro il coronavirus. Lorenzoni è il quarto ministro brasiliano ad essersi infettato: oltre a lui, lo sono già stati Augusto Heleno (Gabinetto di sicurezza istituzionale), Bento Albuquerque (Miniere ed Energia), nonché il segretario alla Comunicazione della Presidenza, Fabio Wajngarten. (ANSA).