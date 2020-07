Nantes: aperta un'inchiesta per incendio doloso

(ANSA) - PARIGI, 18 LUG - La Procura della Repubblica di Nantes ha aperto un'inchiesta per "incendio doloso" per le fiamme divampate stamani all'interno della cattedrale della città della Loira. Lo ha annunciato il procuratore Pierre Sennes, secondo il quale tre inneschi sono stati trovati in tre punti diversi all'interno della cattedrale: uno accanto al grande organo, gli altri due ai lati della navata. (ANSA).