Sassoli a Madrid a cerimonia in ricordo vittime Covid

(ANSA) - BRUXELLES, 16 LUG - "È un onore essere a Madrid per ricordare le vittime di Covid-19 e rendere omaggio ai professionisti e ai volontari che sono in prima linea nella lotta contro la pandemia. I nostri cittadini sono stati un esempio di solidarietà e umanità, i valori su cui è stata costruita l'Europa". Così su Twitter il presidente del parlamento europeo David Sassoli, a Madrid dove ha partecipato alla cerimonia di stato in ricordo delle vittime del coronavirus. Sassoli ha poi incontrato Pablo Iglesias, secondo vicepresidente del governo spagnolo e ministro dei diritti sociali. "In questo momento, l'obiettivo del rafforzamento del modello sociale europeo è una priorità", ha aggiunto Sassoli.(ANSA).