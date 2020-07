Coronavirus: Russia, per chi entra basta test negativo

(ANSA) - MOSCA, 15 LUG - Da oggi gli stranieri che arrivano in Russia non dovranno più isolarsi per 14 giorni se presenteranno un documento in inglese o in russo che certifichi che nelle ultime 72 ore sono risultati negativi al nuovo coronavirus. Lo prevede un decreto pubblicato due giorni fa mentre la Russia sta cercando di riaprire i voli internazionali.

Come per i cittadini russi, agli stranieri che arrivano senza un certificato che provi la loro negatività al Sars-Cov-2 sarà chiesto di effettuare un test entro 72 ore e se dovessero risultare positivi dovranno isolarsi. (ANSA)