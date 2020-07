Kosovo: al Tribunale dell'Aja prosegue interrogatorio Thaci

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 LUG - E' proseguito oggi al Tribunale speciale dell'Aja l'interrogatorio del presidente del Kosovo Hashim Thaci, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. Ieri Thaci era stato ascoltato per sei ore.

Come riferiscono i media serbi, il presidente è arrivato verso le 13.30 al Tribunale, istituito nel 2015 per indagare i crimini commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), la guerriglia indipendentista albanese che combattè contro i serbi nel conflitto armato del 1998-1999. Thaci era uno dei leader dell'Uck, e ieri, prima di entrare al Tribunale, aveva ribadito la sua convinzione di aver combattuto una guerra giusta e sacrosanta per la libertà e l'indipendenza del Kosovo.

(ANSAmed) (ANSA).