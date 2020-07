Coronavirus: Gb, appello a chiarezza su uso mascherine

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Le indicazioni sull'uso delle mascherine per contrastare la diffusione del coronavirus devono essere chiare e il messaggio del governo per i cittadini sia semplice. Questo l'appello rivolto da alcuni parlamentari britannici al primo ministro Boris Johnson dopo che questo ieri ha fatto riferimento alla possibile introduzione di regole più stringenti sull'uso delle mascherine, rendendole obbligatorie per esempio nei negozi in Inghilterra.

L'ex ministro della Sanità Jeremy Hunt si è detto "favorevole" al cambio di passo l'argomento aggiungendo tuttavia che è cruciale formulare un messaggio chiaro , riferisce la Bbc.

Il deputato laburista Jonathan Ashworth ha da parte sua rimarcato che "indicazioni solide e chiare" sono necessarie.

In Scozia è da ieri obbligatorio indossare la mascherina nei negozi, in Inghilterra d'altro canto al momento l'invito è ad utilizzarle in luoghi al chiuso e dove non sia possibile il distanziamento mentre sono obbligatorie sui trasporti pubblici e negli ospedali. All'inizio della pandemia il governo britannico si era mostrato riluttante ad abbracciare l'utilizzo delle mascherine fra le principali misure preventive, ma il 15 giugno scorso ne è stato introdotto l'obbligo sui mezzi pubblici. E ieri il primo ministro Boris Johnson è stato fotografato per la prima volta con la mascherina, mentre faceva visita ad alcuni esercizi commerciali nella sua circoscrizione di Uxbridge, nell'ovest di Londra (ANSA).