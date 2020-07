Turchia: Sentop confermato presidente del Parlamento

(ANSA) - ISTANBUL, 8 LUG - Il Parlamento turco ha confermato Mustafa Sentop alla sua presidenza per la seconda parte dell'attuale legislatura. Il candidato dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, sostenuto anche dagli alleati nazionalisti del Mhp, è stato eletto con 328 preferenze (sui 600 deputati) al terzo turno di votazioni, il primo in cui non era più richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi.

"Non c'è dubbio che cercherò di servire questo grande Parlamento nel rispetto della Costituzione, delle leggi e delle altre norme con rispetto e imparzialità", ha dichiarato dopo la conferma come speaker.

Sentop, 51 anni, di formazione giurista, era stato eletto per la prima volta nel febbraio 2019 per sostituire l'ex premier Binali Yildirim, dimessosi per potersi candidare a sindaco di Istanbul. (ANSA).