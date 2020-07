Coronavirus: Afp, 200.000 morti in Europa

(ANSA-AFP) - PARIGI, 07 LUG - Sono 200.000 le persone morte in Europa a causa del coronavirus, secondo un calcolo dell'agenzia France Presse basato su dati ufficiali. Due terzi delle vittime sono state registrate in Gran Bretagna, Italia, Francia e Spagna. Con 200.005 morti per 2.751.606 casi, l'Europa torna ad essere il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19, che ha ucciso 538.418 persone in tutto il mondo.

Regno Unito (44.236) e Italia (34.869) sono i paesi europei che hanno avuto più morti, seguiti da Francia (29.920) e Spagna (28.388). (ANSA-AFP).