Il ministro della Sanità difende la decisione di riaprire i pub

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - All'indomani dal 'Super Saturday' e la riapertura dei pub in Inghilterra dopo il lockdown, con folle di clienti e calca, il sindaco di Londra Sadiq Khan lancia oggi un appello a rispettare il distanziamento sociale e le misure di sicurezza ricordando che "la pandemia non è finita". Intanto il ministro britannico della Sanità, Matt Hancock, ha affermato che "la gran parte delle persone ieri si sono comportate con responsabilità e ha difeso la decisione di riaprire i pub. Intervistato da Sky News ha quindi il suo messaggio: "godetevi la nuova libertà ma fatelo in sicurezza". (ANSA).