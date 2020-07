Coronavirus: Mosca, improbabile qui severa seconda ondata

(ANSA) - MOSCA, 03 LUG - Il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko ritiene che un'ondata di coronavirus della stessa intensità non si ripeterà poiché i sistemi di trattamento e prevenzione sono già stati sviluppati ed è stata acquisita una certa immunità di gregge.

"Una seconda ondata della stessa portata della prima è improbabile. Abbiamo acquisito una certa immunità e abbiamo creato un sistema di trattamento e prevenzione. Pertanto una ripetizione di questo scenario nel formato completo è improbabile ma ci potrebbe essere un aumento dei tassi di morbilità se le regole di comportamento non vengono rispettate", ha detto Murashko in un'intervista con Interfax. Nel complesso un aumento dei tassi di Covid-19, anche se su scala ridotta, è possibile, "se ci si comporta come 'Covid-dissidenti', ignorando le restrizioni esistenti", ha detto. (ANSA).