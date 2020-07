Sassoli, Merkel vuole usare sua leadership a favore europei

(ANSA) - BERLINO, 02 LUG - Le priorità della presidenza tedesca del semestre europeo "corrispondono a quello che oggi in Europa è assolutamente necessario". Lo dice il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung, affermando di essere "impressionato" da come la cancelliera abbia intenzione di "usare la sua leadership a favore di tutti gli europei". (ANSA).