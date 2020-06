Gb: nomina politica a sicurezza nazionale, May vs Johnson

(ANSA) - LONDRA, 30 GIU - Theresa May ha unito la sua voce a quella dei partiti di opposizione contro la designazione fatta da Boris Johnson di sir David Frost, attuale capo negoziatore britannico per il dopo Brexit, a futuro consigliere per la sicurezza nazionale. Poltrona liberata da sir Mark Sedwill, che ha annunciato domenica il suo ritiro per settembre sia da questa carica sia da quella di segretario generale di Downing Street e capo dei funzionari del Public Service del Regno Unito.

Intervenendo oggi alla Camera dei Comuni, l'ex premier Tory - che a suo tempo aveva nominato Sedwill per il doppio incarico - ha definito quella del suo successore una scelta "politica", sostenendo inoltre che Frost "non ha una provata esperienza" nel settore della sicurezza. Le opposizioni, da parte loro, hanno accusato l'esecutivo d'aver colto la palla al balzo per liberarsi di un funzionario indipendente come Sedwill (da anni collaboratore della May) solo perché questi in passato aveva espresso allarme sulle conseguenze della Brexit.

Il ministro Michael Gove ha viceversa presentato come un'uscita di scena concordata quella di "sir Mark", che ha elogiato, mentre ha difeso l'indicazione di "sir David": notando che entrambi sono diplomatici di formazione, che comunque una nomina più politica è perfettamente legittima e non inedita per il ruolo di consigliere della la sicurezza nazionale e che, pur non essendosi mai occupato d'intelligence, Frost - figura in linea con i brexiteer - sta seguendo importanti dossier relativi alla difesa e alla sicurezza come negoziatore del dopo Brexit.

Dai banchi dei conservatori, vari deputati hanno preso le parti del governo. In particolare sulla decisione di separare il ruolo totalmente tecnico di segretario generale (che sarà designato più avanti) da quello tecnico-politico di capo della sicurezza nazionale, evidenziando semmai come anomalo proprio il doppio incarico attribuito due anni fa da May a Sedwill. (ANSA)..